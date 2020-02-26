КЖД назначает дополнительный вечерний поезд в Пионерский
С Южного вокзала поезд по рабочим дням будет отправляться в 20:17
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Со 2 марта между Калининградом и Пионерским назначен дополнительный поезд. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги.
С Южного вокзала поезд по рабочим дням будет отправляться в 20:17, следовать со всеми остановками и прибывать на станцию Пионерский Курорт в 21:04.
Со всеми изменениями в расписании пригородных поездов можно ознакомиться на сайте Калининградской железной дороги, сайте Калининградской пригородной пассажирской компании, стендах вокзалов и станций, а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».
ИСТОЧНИК KP.RU