КЖД назначает дополнительный вечерний поезд в Пионерский

26 Февр. 2020 2020-02-26T11:58:38+03:00

С Южного вокзала поезд по рабочим дням будет отправляться в 20:17

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Со 2 марта между Калининградом и Пионерским назначен дополнительный поезд. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги.

С Южного вокзала поезд по рабочим дням будет отправляться в 20:17, следовать со всеми остановками и прибывать на станцию Пионерский Курорт в 21:04.

Со всеми изменениями в расписании пригородных поездов можно ознакомиться на сайте Калининградской железной дороги, сайте Калининградской пригородной пассажирской компании, стендах вокзалов и станций, а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

ИСТОЧНИК KP.RU