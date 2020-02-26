2020-02-26T12:06:14+03:00
Общество

Километровую дорогу между Калининградом и Гурьевском будут строить полтора года

Победителем конкурса стала компания "Балтдормостстрой"
Кирилл Алексеев
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Компания "Балтдормостстрой" стала единственным участником конкурса на строительство второго въезда в Гурьевск и, соответственно, выиграла его. Информация об размещена на сайте госзакупок.

Копания получит из бюджета 313 млн рублей. За эти деньги должна быть построена новая двухполосная дорога длиной 1,3 км между улицей Строительной в Гурьевске и Северным обходом Калининграда. Кроме того, "Балтдормостстрой" займется капитальным ремонтом улицы Строительной до ее перекрестка с улицей Крайней, где первоначально планировалось построить круговую развязку.

Поражают сроки строительства - объект должен быть закончен только 31 июля следующего года. Никаких видимых препятствий для более интенсивного строительства не существует - дорога, диной чуть более километра, пройдет через чистое поле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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