2020-02-26T12:23:10+03:00
Общество

Строители онкоцентра в Калининграде задолжали работникам 2 млн рублей

Возбуждено уголовное дело
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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На директора ООО «СМУ Артель» - компании, которая занималась строительством онкологического диспансера в Калининграде, завели уголовное дело по факту невыплаты зарплаты. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Компания задолжала 36 работникам зарплату на сумму свыше 2 млн рублей за два месяца. Материалы прокурорской проверки направили в следственные органы, где и завели уголовное дело по статье 145.1 УК РФ.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на руководство этой компании также завели уголовное дело по подозрению в хищении денег, выделенных на строительство медицинского объекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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