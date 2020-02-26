2020-02-26T12:49:31+03:00
Общество

Калининградское УМВД начинает формировать новый общественный совет

Заявку можно подать до 9 марта
Кирилл Алексеев
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В Управлении МВД РФ по Калининградской области объявили о начале процедуры формирования нового состава общественного совета. В течение 15 дней граждане, общественные объединения и организации могут направить предложения по включению кандидатур в персональный состав консультативного органа.

Как сообщили в пресс-службе УМВД, заполненные заявления, анкета и согласие на обработку персональных данных направляются на имя начальника УМВД России по Калининградской области генерал-майора полиции Игоря Илларионова (236000, Калининградская обл., г. Калининград, Советский проспект, 7, кабинет № 4 (пресс-служба), телефон 551-850) до 9 марта 2020 года.

В пресс-службе напоминают, что в состав общественных советов не могут входить:

- лица, не являющиеся гражданами Российской Федерации либо имеющие гражданство (подданство) иностранного государства;

- лица, не достигшие возраста 18 лет;

- лица, замещающие должности государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, должности муниципальной службы, а также лица, замещающие выборные должности в органах местного самоуправления;

- лица, признанные недееспособными на основании решения суда;

- лица, имеющие или имевшие судимость, и некоторые другие категории граждан.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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