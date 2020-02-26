2020-02-26T13:11:07+03:00
Общество

Жители Балтийской косы: «У нас начался демонтаж авиационных ангаров»

Главную достопримечательность этой части Калининградской области могут распилить на металл
Иван МАРКОВ
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Жители заметили активность рабочих перед ангарамиЖители заметили активность рабочих перед ангарамиФото: Сергей Дустин
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На Балтийской косе начался демонтаж авиационных ангаров. Об этом в среду 26 февраля сообщил общественный активист из Балтийска Сергей Дустин.

- По информации жителей Балткосы и Валерии Надымовой (директор музея «Старый люнет» - Ред.) начался демонтаж металлических конструкций ангаров аэродрома «Нойтиф», - написал Дустин. - Власти региона, города Балтийска, так и не смогли предложить ни нам, ни собственнику ангаров, приемлемого решения этой проблемы. В результате, Балтийская коса, город Балтийск, Калининградская область и Россия, теряет один из самых уникальных исторических объектов.

Напомним, Валерия Надымова уже несколько раз призывала признать ангары объектами культурного наследия и остановить их постепенное разрушение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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