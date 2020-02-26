Жители Балтийской косы: «У нас начался демонтаж авиационных ангаров»
На Балтийской косе начался демонтаж авиационных ангаров. Об этом в среду 26 февраля сообщил общественный активист из Балтийска Сергей Дустин.
- По информации жителей Балткосы и Валерии Надымовой (директор музея «Старый люнет» - Ред.) начался демонтаж металлических конструкций ангаров аэродрома «Нойтиф», - написал Дустин. - Власти региона, города Балтийска, так и не смогли предложить ни нам, ни собственнику ангаров, приемлемого решения этой проблемы. В результате, Балтийская коса, город Балтийск, Калининградская область и Россия, теряет один из самых уникальных исторических объектов.
Напомним, Валерия Надымова уже несколько раз призывала признать ангары объектами культурного наследия и остановить их постепенное разрушение.
ИСТОЧНИК KP.RU