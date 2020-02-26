2020-02-26T13:20:52+03:00
Происшествия

Пьяному калининградцу не дали замерзнуть, но при этом обобрали до нитки

Случайный прохожий поднял упавшего и довел до лавочки, сумев незаметно вытащить из кармана бумажник
Игорь ОРЕХОВ
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Увидев лежавшего у подъезда дома человека – судя по всему, глубоко нетрезвого, ранее судимый 39-летний житель Калининграда не остался равнодушным к чужой беде. Поднял бедолагу с асфальта и помог добраться до ближайшей лавочки. Вот только наш добрый самаритянин оказался не бескорыстным: по ходу своих хлопот незаметно вытащил из кармана куртки пьяного его бумажник. Там оказалось довольно много денег и банковская карточка. На эти средства спаситель весело кутил в одном из элитных ночных клубов.

Тем временем обокраденный калининградец проспался, достиг-таки своей квартиры, обнаружил отсутствие наличных и кредитки и обратился за помощью в полицию. В результате оперативно-розыскных мероприятий вора удалось задержать. Инкриминировали ему сразу две статьи Уголовного кодекса РФ: одну - карающую за мошенничество с использованием электронных средств платежа, другую - за кражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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