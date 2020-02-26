2020-02-26T13:28:13+03:00
Общество

В Янтарном и Светлогорске задержали двух водителей за повторное пьяное вождение

На выпивох завели уголовные дела
Виктор Сергеев
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В Калининградской области инспекторы ГИБДД в течение суток выявили двух пьяных водителей-рецидивистов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В Янтарном сотрудники ДПС остановили «Опель», которым управлял 46-летний водитель с признаками алкогольного опьянения. Пройти медосвидетельствование он отказался, в ходе проверки было установлено, что водитель ранее уже был лишен прав за пьяное вождение.

Второго рецидивиста задержали в Светлогорске. 31-летний водитель «Хонды» сел пьяным за руль, будучи лишенным прав.

На выпивох завели уголовные дела по статье 264.1 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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