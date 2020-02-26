Калининградец предотвратил массовую драку ценой собственной челюсти

26 Февр. 2020 2020-02-26T15:21:30+03:00

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В полицию Калининграда поступило сообщение из больницы о 27-летнем пациенте с переломом челюсти. Медики расценили полученные горожанином травмы как средней тяжести вред здоровью, наверняка причиненный в результате насильственных действий. Поэтому и поставили в известность правоохранителей. Те взялись за расследование и выяснили, что к чему.

Оказалось, калининградец проходил мимо памятника «Бессмертным героям» в поселке имени Космодемьянского, заметил группу парней, между которыми явно назревала драка. Ее-то наш герой и решил предотвратить своим вмешательством. Но его действия вызвали острое неприятие у одного из конфликтующих. В итоге мировторец получил несколько ударов по лицу, оказавшись на больничной койке. Но самое удивительное, что своей цели он все-таки достиг – потенциальные драчуны после этого сразу как-то успокоились и разошлись.

- Полицейские выяснили приметы подозреваемого и в каком направлении он скрылся, провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и установили личность злоумышленника, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД РФ. - Им оказался ранее судимый 25-летний местный житель. В отношении него возбуждено уголовное дело, гражданину грозит лишение свободы на срок до 3 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU