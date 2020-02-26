С жителя Славска взыскали 130 тысяч за незаконную рубку деревьев

26 Февр. 2020 2020-02-26T15:31:42+03:00

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В жителя Славского района взыскали ущерб, причиненный лесному фонду из-за незаконной рубки деревьев. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

В январе прошлого года мужчина вырубил на территории Ясновского участкового лесничества 37 деревьев породы ольха. При этом, никаких разрешительных документов на вырубку у него не было.

Ущерб лесному фонду РФ оценили в 132 тысячи рублей. Эти деньги суд и взыскал с «черного лесоруба», а также обязал оплатить госпошлину в размере 3842 руб.

ИСТОЧНИК KP.RU