Назначен новый руководитель регионального управления Россельхознадзора

26 Февр. 2020 2020-02-26T16:08:55+03:00

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Руководителем управления Россельхознадзора по Калининградской области назначен Николай Крутиков. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Новый руководитель управления родился в 1959 году. В 2003 году окончил Северо-Западную академию государственной службы по специальности «Государственное муниципальное образование».

Ранее Крутиков занимал должности заместителя руководителя Центрального Управления Ростехнадзора, заместителя руководителя Северо-Западного управления Ростехнадзора по Калининградской области, заместителя руководителя Управления Россельхознадзора по Калининградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU