Назначен новый руководитель регионального управления Россельхознадзора
Руководителем управления Россельхознадзора по Калининградской области назначен Николай Крутиков. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Новый руководитель управления родился в 1959 году. В 2003 году окончил Северо-Западную академию государственной службы по специальности «Государственное муниципальное образование».
Ранее Крутиков занимал должности заместителя руководителя Центрального Управления Ростехнадзора, заместителя руководителя Северо-Западного управления Ростехнадзора по Калининградской области, заместителя руководителя Управления Россельхознадзора по Калининградской области.
ИСТОЧНИК KP.RU