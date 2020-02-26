2020-02-26T16:11:13+03:00
Общество

В Калининграде в четверг выберут «Курсанта года»

В финал конкурса вышли курсанты трех учебных заведений
Виктор Сергеев
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В четверг, 27 февраля, в Калининграде пройдет заключительный этап конкурса среди курсантов образовательных организаций высшего образования

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в финал вышли курсанты Калининградского филиала СПбУ МВД России, Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота и Калининградского филиала ВУНЦ ВМФ Военно-морская академия.

Конкурсная программа включает пять этапов. До финала курсанты сдали нормы ГТО, прошли интеллектуальные испытания, написали «Тотальный диктант». Впервые этом году им предстояло пройти тестирование на знание истории. В заключительной части молодые люди примут участие в интеллектуально-развлекательной игре «Квиз» и конкурсе талантов.

В состав жюри вошли деятели культуры, представители Балтийского флота и правительства Калининградской области. Они будут оценивать курсантов в следующих номинациях: творчество, спорт, интеллект, гражданская позиция, креатив, лидерство. Предусмотрен и приз зрительских симпатий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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