В Нестерове рецидивист украл две детские коляски

26 Февр. 2020 2020-02-26T16:19:18+03:00

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В Нестеровском районе полицейские раскрыли кражу двух детских колясок из сарая. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел в поселке Сосновка. 46-летний местный житель обнаружил пропажу колясок и обратился в полицию.

Сотрудники уголовного розыска опросили соседей и возможных свидетелей произошедшего, а также на месте изъяли следы и улики. Вскоре они установили личность подозреваемого - им оказался неоднократно судимый за кражи 32-летний местный житель. Стражи порядка также нашли спрятанные злоумышленником коляски.

На задержанного завели уголовное дело по статье «Кража», санкция которой предусматривает до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU