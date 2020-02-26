В Калининграде разыскиваемая алиментщица попалась на краже продуктов
В Калининграде сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых в краже продуктов из магазина. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.
Инцидент произошел в торговой точке на Московском проспекте. Там сработала кнопка тревожной сигнализации и на место выдвинулись сотрудники вневедомственной охраны.
Прибыв в магазин, группа задержания выяснила, что мужчина и женщина открыто похитили продукты питания, после чего скрылись.
Получив приметы злоумышленников, сотрудники Росгвардии принялись осматривать близлежащую территорию и вскоре заметили подходящих под описание граждан.
Увидев патрульный автомобиль, злоумышленники попытались скрыться, однако правоохранителям удалось их задержать. Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, в ходе проверки документов выяснилось, что женщина находится в розыске за неуплату алиментов. Задержанных передали в отдел полиции для дальнейших разбирательств.
ИСТОЧНИК KP.RU