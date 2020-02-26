2020-02-26T16:28:21+03:00
Общество

В Калининграде разыскиваемая алиментщица попалась на краже продуктов

Инцидент произошел в торговой точке на Московском проспекте
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области
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В Калининграде сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых в краже продуктов из магазина. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Инцидент произошел в торговой точке на Московском проспекте. Там сработала кнопка тревожной сигнализации и на место выдвинулись сотрудники вневедомственной охраны.

Прибыв в магазин, группа задержания выяснила, что мужчина и женщина открыто похитили продукты питания, после чего скрылись.

Получив приметы злоумышленников, сотрудники Росгвардии принялись осматривать близлежащую территорию и вскоре заметили подходящих под описание граждан.

Увидев патрульный автомобиль, злоумышленники попытались скрыться, однако правоохранителям удалось их задержать. Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, в ходе проверки документов выяснилось, что женщина находится в розыске за неуплату алиментов. Задержанных передали в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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