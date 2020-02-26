В Калининграде на скотомогильнике уничтожили свыше 3 центнеров молочной и мясной «санкционки»
В Калининграде в течение пяти дней сотрудники Россельхознадзора и полиции изъяли более трех центнеров санкционных продуктов.
Как сообщает пресс-служба ведомства, всего было проведено шесть рейдов по выявлению продуктов, попадающих под специальные экономические меры. Проверяющие наведались в две торговые точки – на ул. Челнокова, 21 и Багратиона, 88.
Всего было изъято свыше 125,5 кг мясной продукции и 201,5 кг готовой молочной продукции.
Санкционные продукты были уничтожены путем захоронения на скотомогильнике. Перед этим продукция была денатурирована хлорной известью, добавили в пресс-службе Россельхознадзора.
ИСТОЧНИК KP.RU