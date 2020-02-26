Телефонные мошенники украли с карты калининградки 45 тысяч рублей

26 Февр. 2020 2020-02-26T17:06:28+03:00

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Разговор с телефонным мошенником стоил жительнице Калининграда 45 тысяч рублей. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

43-летней горожанке позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Мужчина сообщил, что неизвестные пытаются получить доступ к ее счету и необходимо помешать им.

Женщина испугалась и стала следовать указаниям мошенников. После чего с ее банковского счета пропало 45 тысяч рублей.

Еще одной жертвой мошенников стала жительница Зеленоградска, которая продавала в интернете детскую коляску. С ней связался «покупатель», который в ходе телефонного разговора довольно легко узнал полные реквизиты ее банковской карты, а затем снял с карты свыше 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU