2020-02-26T17:17:30+03:00
Происшествия

Разыскивается калининградец, пытавшийся застрелить своего недруга

Субботним вечером 59-летний мужчина открыл огонь по оппоненту из охотничьего ружья
Игорь ОРЕХОВ
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Юрия Михина теперь разыскивают правоохранители.Юрия Михина теперь разыскивают правоохранители.Фото: предоставлено СУ СКР по Калининградской области
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Вечером минувшей субботы, 22 февраля на проспекте Победы в Калининграде мужчина дважды выстрелил из охотничьего ружья в 49-летнего горожанина. Причиной, как выяснилось позже, были неприязненные взаимоотношения. Раненый в шею потерпевший сумел укрыться в безопасном месте, позже обратившись за медицинской помощью. Стрелок скрылся с места преступления, но его личность удалось установить.

И вот теперь Следственный отдел по Центральному району СУ СКР по Калининградской области возбудил в отношении 59-летнего Юрия Михина уголовное дело о покушении на убийство, объявив подозреваемого в розыск. В связи с этим всех, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят обращаться по телефонам: 8 (4012) 30-57-65, 8 (4012) 30-57-55, 8 (4012) 30-57-26 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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