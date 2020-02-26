В Калининграде на водителя, сбившего маму с ребенком, завели уголовное дело

26 Февр. 2020 2020-02-26T17:28:05+03:00

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На водителя, сбившего на улице Горького в Калининграде маму с ребенком, завели уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло 24 февраля в районе дома №98. Водитель микроавтобуса «Фольксваген» сбил двух пешеходов, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу. В результате наезда 40-летняя женщина и ее 5-летняя дочь получили многочисленные травмы и были госпитализированы.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU