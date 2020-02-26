2020-02-26T18:26:01+03:00
Общество

В Калининграде получить свидетельство о рождении ребенка можно будет в перинатальном центре

А также справку для назначения и выплаты пособия при рождении ребенка
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В марте в региональном перинатальном центре появится сотрудник отдела регистраций рождений управления ЗАГС. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Со следующего месяца мамам новорожденных можно будет, еще находясь в роддоме, получить первый документ малыша.

«Одновременно с этим так же будет выдаваться справка для назначения и выплаты пособия при рождении ребёнка. Сейчас идут подготовительные мероприятия для создания рабочего места в кабинете № 21», - отметили в пресс-службе горадминистрации.

О дате его открытия кабинета будет сообщено дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Наталья Сибирева: Собственник не сносит ангары на Балткосе, а разбирает их кровлю
В регионе около пятидесяти многодетных семей получили по 450 тыс рублей на погашение ипотеки
Более 350 жителей Прибрежного прошли обследование в передвижных поликлиниках
В Калининграде начинается Неделя Прусского кота
В Правдинском районе высадят 100 тысяч саженцев ели и дуба
В Калининграде получить свидетельство о рождении ребенка можно будет в перинатальном центре
В Калининграде на водителя, сбившего маму с ребенком, завели уголовное дело
Разыскивается калининградец, пытавшийся застрелить своего недруга
Телефонные мошенники украли с карты калининградки 45 тысяч рублей
В Калининграде на скотомогильнике уничтожили свыше 3 центнеров молочной и мясной «санкционки»
В Калининграде разыскиваемая алиментщица попалась на краже продуктов
В Нестерове рецидивист украл две детские коляски
В Калининграде в четверг выберут «Курсанта года»
Назначен новый руководитель регионального управления Россельхознадзора
С жителя Славска взыскали 130 тысяч за незаконную рубку деревьев
Калининградец предотвратил массовую драку ценой собственной челюсти
В Янтарном и Светлогорске задержали двух водителей за повторное пьяное вождение
Пьяному калининградцу не дали замерзнуть, но при этом обобрали до нитки
Жители Балтийской косы: «У нас начался демонтаж авиационных ангаров»
Калининградское УМВД начинает формировать новый общественный совет
Строители онкоцентра в Калининграде задолжали работникам 2 млн рублей
Километровую дорогу между Калининградом и Гурьевском будут строить полтора года
КЖД назначает дополнительный вечерний поезд в Пионерский
Польша попала в число стран, безопасных для путешествий во время эпидемии коронавируса
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в среду нет света и воды
Снимать кино в Калининграде станет еще выгоднее
В Краснознаменске судят водителя за пьяное ДТП с двумя погибшими