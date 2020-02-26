В Калининграде получить свидетельство о рождении ребенка можно будет в перинатальном центре

26 Февр. 2020 2020-02-26T18:26:01+03:00

А также справку для назначения и выплаты пособия при рождении ребенка

Изменить размер текста: A A

В марте в региональном перинатальном центре появится сотрудник отдела регистраций рождений управления ЗАГС. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Со следующего месяца мамам новорожденных можно будет, еще находясь в роддоме, получить первый документ малыша.

«Одновременно с этим так же будет выдаваться справка для назначения и выплаты пособия при рождении ребёнка. Сейчас идут подготовительные мероприятия для создания рабочего места в кабинете № 21», - отметили в пресс-службе горадминистрации.

О дате его открытия кабинета будет сообщено дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU