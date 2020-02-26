В Правдинском районе высадят 100 тысяч саженцев ели и дуба

26 Февр. 2020 2020-02-26T18:35:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В этом году в Правдинском районе будет высажено более 100 тысяч саженцев ели обыкновенной и дуба черешчатого. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства природных ресурсов и экологии.

Лесные культуры планируется высадить почти на 20 гектарах. Еще на 27 гектарах пройдут работы по естественному возобновлению леса.

Саженцы ели и дуба выращены во временном лесном питомнике Железнодорожного лесничества, все они готовы к высадке в лесные угодья. Всего за 2018-2019 годы в лесном питомнике выращено более 300 тыс. штук посадочного материала хозяйственно-ценных пород, добавили в пресс-службе министерства.

ИСТОЧНИК KP.RU