В Калининграде начинается Неделя Прусского кота

26 Февр. 2020 2020-02-26T18:50:06+03:00

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29 февраля в Королевских воротах стартует ежегодная Неделя Прусского кота. Как сообщили в Музее Мирового океана, "на семь дней городские ворота превратятся в кошачье царство, где главными действующими лицами станут самые необычные коты".

- Каждый, кто готов реализовать свой творческий потенциал и создать мурлыку своми руками, автоматически становится соавтором самой народной и самой "мимимишной" выставки музея, - сказали в музее, добавив, что до 27 февраля еще готовы принять котов и кошек по адресу: ул. Фрунзе, 112 (Королевские ворота). Справки по тел.: (4012) 58-12-72.

С 29 февраля по 14 марта гости Королевских ворот будут выбирать лучших котов выставки, авторы которых получат подарки от спонсоров Недели Прусского кота и Музея Мирового океана.

ИСТОЧНИК KP.RU