Более 350 жителей Прибрежного прошли обследование в передвижных поликлиниках
В среду, 26 февраля, в поселке Прибрежный прошла акция «Вместе против рака». Ее участниками стал 351 человек, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
В двух передвижных медицинских комплексах, которые работали рядом с поселковой амбулаторией, все желающие смогли пройти обследование у врачей – офтальмолога, терапевта, акушера-гинеколога, сделать УЗИ органов брюшной полости и почек, ЭКГ, маммографию, флюорографию и онкоскрининг. Результаты исследований пациенты могут узнавать в поликлинике по месту прикрепления по мере их готовности.
Также в ходе акции участники дня здоровья посетили терапевта, измерили артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина в крови. О психологических аспектах, помогающих пациентам в борьбе с онкологией, рассказывали общественники из объединения «Вита».
ИСТОЧНИК KP.RU