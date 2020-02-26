Более 350 жителей Прибрежного прошли обследование в передвижных поликлиниках

26 Февр. 2020 2020-02-26T19:04:31+03:00

Результаты исследований пациенты могут узнавать в поликлинике по месту прикрепления по мере их готовности

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В среду, 26 февраля, в поселке Прибрежный прошла акция «Вместе против рака». Ее участниками стал 351 человек, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

В двух передвижных медицинских комплексах, которые работали рядом с поселковой амбулаторией, все желающие смогли пройти обследование у врачей – офтальмолога, терапевта, акушера-гинеколога, сделать УЗИ органов брюшной полости и почек, ЭКГ, маммографию, флюорографию и онкоскрининг. Результаты исследований пациенты могут узнавать в поликлинике по месту прикрепления по мере их готовности.

Также в ходе акции участники дня здоровья посетили терапевта, измерили артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина в крови. О психологических аспектах, помогающих пациентам в борьбе с онкологией, рассказывали общественники из объединения «Вита».

ИСТОЧНИК KP.RU