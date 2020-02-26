2020-02-26T19:12:01+03:00
Общество

В регионе около пятидесяти многодетных семей получили по 450 тыс рублей на погашение ипотеки

Право на получение господдержки появилось у семей, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родились третий ребенок или последующие дети
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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С начала года в Калининградской области около пятидесяти семей получили по 450 тысяч рублей на погашение ипотеки, большая часть из них уже внесла деньги на счета, сообщает пресс-служба регионального министерства социальной политики.

Право на получение господдержки появилось у семей, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родились третий ребенок или последующие дети. Эта мера поддержки предоставляется однократно, т.е в отношении только одного ипотечного жилищного кредита и независимо от рождения детей после реализации мер государственной поддержки в размере задолженности по ипотечному жилищному кредиту, но не более 450 тысяч рублей.

В министерстве добавили, что с заявлением о погашении кредита следует обращаться в выдавшую его кредитную организацию, которая направляет необходимые документы в АО «ДОМ.РФ». После поступления соответствующих средств осуществляет погашение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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