Наталья Сибирева: Собственник не сносит ангары на Балткосе, а разбирает их кровлю

26 Февр. 2020 2020-02-26T20:11:21+03:00

Также, по словам зампредседателя правительства Калининградской области, региональные власти не выдавали разрешения на снос, так как не имели таких полномочий

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В среду 26 февраля директор музея «Старый люнет» Валерия Надымова сообщила, что на Балтийской косе начался демонтаж знаменитых авиационных ангаров, являющихся главной достопримечательностью этого места. Позже глава администрации Балтийска Сергей Мельников сообщил журналистам, что разрешение на снос было подписано правительством Калининградской области.

Однако вечером того же дня зампредседателя правительства Калининградской области Наталья Сибирева заявила, что правительство никаких разрешительных документов не выдавало.

- Я могу предположить, что Сергей Викторович Мельников не совсем корректно описал процедуру, которая предусмотрена у нас градостроительным кодексом о сносе объекта капитального строительства, - заявила она. - Собственник, в нашем случае и во всех остальных, обязан уведомить муниципалитет о своих запланированных мероприятиях в отношении объекта. В нашем случае собственник ангаров это и сделал. Плюс приложил документы.

Пакет документов, по словам Сибиревой, состоит из разработанного компанией «Промстрой-Проект» проекта на демонтаж несущих металлических конструкций кровли ангара, расположенного по адресу Малая набережная, дом №10А, и технического обоснования, подготовленного экспертной организацией.

Как утверждает Сибирева, это был не снос объекта, а именно «демонтаж кровли». Демонтаж, как добавляет чиновница, был обусловлен аварийным ее состоянием.

- Правительство Калининградской области никаких разрешений и уведомлений на снос объекта не выдает, - заключила она.

Что касается будущего ангаров, то Сибирева что-то по этому поводу сказать затруднилась и посоветовала обратиться к собственнику.

- Нас и муниципалитет собственник не обязан уведомлять, - добавила она.

ИСТОЧНИК KP.RU