2020-02-27T10:31:01+03:00
Общество

В Калининграде объявили в розыск пропавшего 14-летнего подростка

Виктор Сергеев
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Отдел полиции по Московскому району Калининграда объявил в розыск 14-летнего Дмитрия Грибовского. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, накануне подросток ушел из школы на ул. Емельянова и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 15-16 лет, плотного телосложения, рост 163 см, волосы темные короткие.

В Калининграде объявили в розыск пропавшего 14-летнего подростка Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининграде объявили в розыск пропавшего 14-летнего подросткаФото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Был одет: черный длинный пуховик, черные спортивные штаны, черно-белые кроссовки, черный школьный рюкзак.

По данным полиции, подросток может находиться в Черняховске.

Всех кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить об этом в дежурную часть отдела полиции по телефонам: 552-487, 552-402, 552-403, либо 02 (102 с мобильного).

ИСТОЧНИК KP.RU

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