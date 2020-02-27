Калининград получил шестой электропоезд «Ласточка»

27 Февр. 2020 2020-02-27T10:35:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининградскую область прибыл шестой электропоезд «Ласточка». Со второго марта он выйдет на маршрут «Зеленоградск-Калининград» в рамках реализации проекта «Деловой экспресс», сообщает пресс-служба регионального правительства.

По данным министерства развития инфраструктуры, в 2018 году в регион поступили четыре «Ласточки». По итогам полутора лет успешной работы поездов данной серии на курортных направлениях было принято решение о поставке на полигон Калининградской железной дороги еще двух электропоездов повышенной комфортности.

Накануне в первый рейс в рамках проекта «Делового экспресса» из Светлогорска в Калининград отправился пятый электропоезд «Ласточка».

«Сейчас шестой пригородный поезд проходит предрейсовую подготовку, а со второго марта выйдет на свой первый маршрут. Таким образом, зеленоградское и светлогорское направления практически полностью будут обслуживаться пригородными поездами «Ласточка», – сообщил замминистра развития инфраструктуры Калининградской области Владимир Жовтун.

ИСТОЧНИК KP.RU