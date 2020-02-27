2020-02-27T10:45:48+03:00
Происшествия

Ударил по голове и повалил на землю: В поселке под Калининградом ограбили пенсионерку

Инцидент произошел на улице Центральной в поселке Луговое
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Полицейские задержали грабителя, напавшего на пожилую женщину в Гурьевском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел на улице Центральной в поселке Луговое. Неизвестный подбежал к 69-летней пенсионерке, ударил ее по голове и повалил на землю. После этого грабитель стал вырывать из рук сумку. Хотя пожилая женщина оказала сопротивление.

Сотрудники уголовного розыска обнаружили неподалеку от места нападения сумку с пустым портмоне, из которого пропали 350 рублей, а также банковские карты и записки с пин-кодами.

Нападение попало на камеры наблюдения, так что вскоре личность грабителя была установлена – им оказался ранее судимый 19-летний местный житель. Его уже задержали, а также возбудили уголовное дело по статье «Грабёж». Максимальная санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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