Ударил по голове и повалил на землю: В поселке под Калининградом ограбили пенсионерку
Полицейские задержали грабителя, напавшего на пожилую женщину в Гурьевском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Инцидент произошел на улице Центральной в поселке Луговое. Неизвестный подбежал к 69-летней пенсионерке, ударил ее по голове и повалил на землю. После этого грабитель стал вырывать из рук сумку. Хотя пожилая женщина оказала сопротивление.
Сотрудники уголовного розыска обнаружили неподалеку от места нападения сумку с пустым портмоне, из которого пропали 350 рублей, а также банковские карты и записки с пин-кодами.
Нападение попало на камеры наблюдения, так что вскоре личность грабителя была установлена – им оказался ранее судимый 19-летний местный житель. Его уже задержали, а также возбудили уголовное дело по статье «Грабёж». Максимальная санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU