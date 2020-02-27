В мэрии сообщили, на каких улицах в Калининграде нет воды и света

27 Февр. 2020 2020-02-27T11:21:03+03:00

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В четверг, 27 февраля, в Калининграде в течение дня не будет электричества в домах на 11-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С 9.00 до 20.00 отключат от электричества дома по ул. Гагарина 79 (д/сад № 11), 18, 18а, 20, 20а, 22-24а, 26-32, 26а, ул. Чувашская 1-7, 2, ул. Малоярославская 5,7,11, 4, ул. Краснодонская 1, 7, 6, ул. Танковая 1-11, пер. Краснодонский 13-15а, 2, 4.

На это же время, с 9.00 до 20.00, будут отключены и другие дома на этих улицах - ул. Гагарина 79(д\с №11), 81, 20, 32, 32А, ул. Краснодонская 1, 6, 7, ул. Танковая 1-11, пер. Краснодонский 13-15А.

До 18 часов электричество отключено на ул. Бассейная 7, 33, 35, 35а, 32б, 36, ул. Воздушная 80.

Для проведения ремонтных работ до 19 часов от холодной воды отключены дома по ул. Р. Зорге 1, ул. Кутаисская 3, ул. Краснопрудная 65-69.

До 14 часов воды не будет в домах по 2-й пер. Альпийский 3-9 и ул. Батальная 69а.

ИСТОЧНИК KP.RU