Калининградская таможня предотвратила ввоз в область контрафактных автозапчастей

27 Февр. 2020 2020-02-27T11:27:28+03:00

Фирму-получателя оштрафовали на 50 тысяч рублей

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Областная таможня предотвратила ввоз на территорию региона партии контрафактных автомобильных запчастей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В регион пытались ввезти произведенные в Польше части системы подвески автомобилей «OPEL» в количестве 32 штуки. При проведении таможенного контроля были выявлены признаки незаконного использования товарного знака «OPEL».

«Законный правообладатель подтвердил, что не давал разрешения на использование своего товарного знака, и таможня вынесла определение о возбуждении административного дела», - отметили в пресс-службе областной таможни.

Арбитражный суд признал запчасти контрафактными и подлежащими конфискации и уничтожению. Фирму-получателя оштрафовали на 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU