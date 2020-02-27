Калининградская таможня предотвратила ввоз в область контрафактных автозапчастей
Областная таможня предотвратила ввоз на территорию региона партии контрафактных автомобильных запчастей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В регион пытались ввезти произведенные в Польше части системы подвески автомобилей «OPEL» в количестве 32 штуки. При проведении таможенного контроля были выявлены признаки незаконного использования товарного знака «OPEL».
«Законный правообладатель подтвердил, что не давал разрешения на использование своего товарного знака, и таможня вынесла определение о возбуждении административного дела», - отметили в пресс-службе областной таможни.
Арбитражный суд признал запчасти контрафактными и подлежащими конфискации и уничтожению. Фирму-получателя оштрафовали на 50 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU