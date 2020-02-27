2020-02-27T11:40:32+03:00
Общество

В Калининграде пропали две школьницы

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Калининграде объявили в розыск двух школьниц, которые в среду, 26 февраля, ушли из дома и до настоящего времени их местонахождение не установлено. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

12-летняя Сабина Красноблодцева, проживающая на улице Невельской и 13-летняя Валерия Миронова, проживающая на улице Третьяковской около 13 часов ушли из дома и не вернулись.

Сабина Красноблодцева была одета в красную куртку, серые штаны, ботинки темного цвета. При себе имела рюкзак темного цвета.

Валерия Миронова была одета в куртку зеленого цвета, розовую шапку, зеленый шарф, черные кроссовки марки «адидас». При себе имела синий рюкзак. Особые приметы: Над левым глазом и на правой щеке имеются шрамы.

Если вам что-либо известно о местонахождении несовершеннолетних, просьба сообщить по телефонам: 8 (4012) 552-013, 8 (4012) 552-098 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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