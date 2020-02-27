Калининградская прокуратура обжаловала освобождение экс-директора ФСИН Реймера

27 Февр. 2020 2020-02-27T11:51:45+03:00

В прокуратуре отметили, что возражали против удовлетворения заявления Реймера об УДО

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Калининградская прокуратура обжаловала решение суда об условно-досрочном освобождении бывшего директора ФСИН России Александра Реймера. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В 2017 году Замоскворецкий суд признал Реймера виновным в мошенничестве в особо крупном размере — хищении 2,7 миллиарда рублей при закупке электронных браслетов для ведомства. Его приговорили к 8 годам лишения свободы. Наказание он отбывал в одной из колоний ы\в Калининградской области.

В прокуратуре отметили, что возражали против удовлетворения заявления Реймера об УДО. Несмотря на это суд удовлетворил ходатайство и принял решение о его условно-досрочном освобождении.

«До рассмотрения вышестоящим судом апелляционного представления прокурора Александр Реймер будет находиться в исправительном учреждении», - отметили в пресс-службе областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU