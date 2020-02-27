Жителя Правдинска арестовали на 10 суток за пьяное вождение

27 Февр. 2020 2020-02-27T11:58:15+03:00

Также у мужчины не было водительских прав

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Жителя Правдинска приговорили к аресту за пьяное вождение. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Сотрудники дорожно-патрульной службы остановили «Форд», за рулем которого находился 35-летний местный житель. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и отказался от прохождения медосвидетельствования. При проведении проверки выяснилось, что у него никогда не было водительских прав.

Злоумышленника доставили в суд, который вынес ему административное наказание в виде ареста на 10 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU