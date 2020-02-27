Жителя Правдинска арестовали на 10 суток за пьяное вождение
Также у мужчины не было водительских прав
Изменить размер текста:
Жителя Правдинска приговорили к аресту за пьяное вождение. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Сотрудники дорожно-патрульной службы остановили «Форд», за рулем которого находился 35-летний местный житель. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и отказался от прохождения медосвидетельствования. При проведении проверки выяснилось, что у него никогда не было водительских прав.
Злоумышленника доставили в суд, который вынес ему административное наказание в виде ареста на 10 суток.
ИСТОЧНИК KP.RU