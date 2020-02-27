2020-02-27T13:23:37+03:00
В мире

Литва объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением коронавируса

Такое решение принято в связи с ростом числа заразившихся и распространением вируса в Европе
Надежда Ржевская
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..Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Правительство Литовской республики объявило о введение чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса.

Литве создан государственный оперативный центр чрезвычайных ситуаций, который теперь будет координировать все действия. Этот центр возглавил министр здравоохранения Аурелиюс Верига", - сообщает издание Delfi.

Комментируя это решение, вице-министр здравоохранения Альгирдас Шешельгис сказал, что подобная мера стала необходимой «в связи с ростом числа заразившихся вирусом COVID-19 и распространением его в Европе».

Литовские власти считают, что объявление режима ЧС позволит упростить использование государственного резерва для контроля над ситуацией, приобретение различных средств без конкурсных закупок, а также позволит принимать обязательные к исполнению распоряжения относительно миграции из определенных государств или регионов в Литву и из нее.

Ранее тот же источник сообщал, что в Литве не хватает медицинских масок.

- Литовская ассоциация аптек 25 февраля подтвердила, что медицинских масок в Литве не осталось, - приводит данные Delfi.

ИСТОЧНИК KP.RU

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