Калининградка поговорила с телефонным мошенником и лишилась 470 тыс рублей
Телефонные мошенники по-прежнему довольно легко получают доступ к реквизитам банковских карт доверчивых горожан. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, накануне 45-летней жительнице Светлого «позвонили из банка». Звонивший представился сотрудником службы безопасности и сообщил женщине, что была предпринята попытка снятия денег с ее счета. И чтобы спасти ее сбережения, необходимо сообщить ему реквизиты карты и код из смс-сообщения.
Доверчивая горожанка безропотно передала всю информацию и лишилась 470 тысяч рублей.
Сейчас полицейские устанавливают личность злоумышленников, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств».
ИСТОЧНИК KP.RU