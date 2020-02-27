2020-02-27T13:51:06+03:00
Общество

Калининградка поговорила с телефонным мошенником и лишилась 470 тыс рублей

Возбуждено уголовное дело
Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

Телефонные мошенники по-прежнему довольно легко получают доступ к реквизитам банковских карт доверчивых горожан. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, накануне 45-летней жительнице Светлого «позвонили из банка». Звонивший представился сотрудником службы безопасности и сообщил женщине, что была предпринята попытка снятия денег с ее счета. И чтобы спасти ее сбережения, необходимо сообщить ему реквизиты карты и код из смс-сообщения.

Доверчивая горожанка безропотно передала всю информацию и лишилась 470 тысяч рублей.

Сейчас полицейские устанавливают личность злоумышленников, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прокуратура: Власти Гурьевска незаконно выделили 55 участков около пруда
Алиханов вошел в топ-20 самых цитируемых губернаторов-блогеров
Калининградка поговорила с телефонным мошенником и лишилась 470 тыс рублей
Литва объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением коронавируса
Жителя Правдинска арестовали на 10 суток за пьяное вождение
Калининградская прокуратура обжаловала освобождение экс-директора ФСИН Реймера
В Калининграде пропали две школьницы
Калининградская таможня предотвратила ввоз в область контрафактных автозапчастей
В мэрии сообщили, на каких улицах в Калининграде нет воды и света
Ударил по голове и повалил на землю: В поселке под Калининградом ограбили пенсионерку
Калининград получил шестой электропоезд «Ласточка»
В Калининграде объявили в розыск пропавшего 14-летнего подростка
Наталья Сибирева: Собственник не сносит ангары на Балткосе, а разбирает их кровлю
В регионе около пятидесяти многодетных семей получили по 450 тыс рублей на погашение ипотеки
Более 350 жителей Прибрежного прошли обследование в передвижных поликлиниках
В Калининграде начинается Неделя Прусского кота
В Правдинском районе высадят 100 тысяч саженцев ели и дуба
В Калининграде получить свидетельство о рождении ребенка можно будет в перинатальном центре
В Калининграде на водителя, сбившего маму с ребенком, завели уголовное дело