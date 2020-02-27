Калининградка поговорила с телефонным мошенником и лишилась 470 тыс рублей

27 Февр. 2020 2020-02-27T13:51:06+03:00

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Телефонные мошенники по-прежнему довольно легко получают доступ к реквизитам банковских карт доверчивых горожан. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, накануне 45-летней жительнице Светлого «позвонили из банка». Звонивший представился сотрудником службы безопасности и сообщил женщине, что была предпринята попытка снятия денег с ее счета. И чтобы спасти ее сбережения, необходимо сообщить ему реквизиты карты и код из смс-сообщения.

Доверчивая горожанка безропотно передала всю информацию и лишилась 470 тысяч рублей.

Сейчас полицейские устанавливают личность злоумышленников, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств».

ИСТОЧНИК KP.RU