Алиханов вошел в топ-20 самых цитируемых губернаторов-блогеров

27 Февр. 2020 2020-02-27T14:42:20+03:00

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"Медиалогия" составила рейтинг цитируемости губернаторов-блогеров за январь 2020 года.

В список вошли действующие на период исследования главы регионов РФ, которые ведут собственные блоги. Для построения рейтинга учитывалась цитируемость блогов губернаторов в СМИ.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов занял в рейтинге предпоследнее, 19-е место, обойдя главу Самарской области Дмитрия Азарова. По данным исследования, СМИ цитировали запись в Instagram Алиханова, что программа льготного кредитования бизнеса "Восток", по которой можно получить от 2 до 50 млн рублей под 1% годовых, начнет действовать в Калининградской области с 23 января.

Первое место среди в рейтинге занял мэр Москвы Сергей Собянин.

ИСТОЧНИК KP.RU