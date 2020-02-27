2020-02-27T15:01:48+03:00
Общество

Прокуратура: Власти Гурьевска незаконно выделили 55 участков около пруда

Ведомство будет оспаривать договоры аренды и купли-продажи
Виктор Сергеев
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Администрацию Гурьевского района заподозрили в незаконном выделении земельных участков в поселке Большое Исаково. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Ранее прокуратура провела проверку законности застройки территории в границах водоохраной зоны пруда Чистого. И обнаружила, что 14 человек прикупили сразу 55 земельных участков, границы которых находятся неподалеку от воды.

«Нахождение земельных участков в границах береговой полосы водного объекта в частном пользовании влечет нарушение прав неограниченного круга лиц на доступ к водному объекту и его свободное пользование», - заявили в пресс-службе прокуратуры.

Глава администрации Сергей Подольский уже получил представление от прокуратуры. Кроме этого, прокурор направил в суд 14 исковых заявлений к администрации и владельцам участков об оспаривании договоров аренды и права собственности на земельные участки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24