Дело о перегороженном мосте под Калининградом взял на контроль глава Следственного комитета России

27 Февр. 2020 2020-02-27T15:10:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Началось с того, что владелец особняка поселке Кумачево Гурьевсклого района поставил забор, перегородив односельчанам мост через речушку Гурьевка, связывающий данный населенный пункт с другим поселком – Новое. Возмущенные граждане терпеть столь вопиющую несправедливость не пожелали, и дело дошло до судебного разбирательства, получило огласку в региональных СМИ. А теперь скандал и вовсе вышел на федеральный уровень.

- Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководству Следственного управления СКР по Калининградской области организовать процессуальную проверку данной информации, - сообщили в региональном СУ СКР. - Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства. В рамках проверки следователи установят все обстоятельства и проверят доводы, озвученные в СМИ, дадут правовую оценку произошедшему. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU