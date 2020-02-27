В Калининграде разыскивают страдающую потерей памяти 81-летнюю пенсионерку
.Фото: vk.com
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В Калининграде волонтеры разыскивают пропавшую пожилую женщину. Об этом сообщается на странице «Поиск пропавших людей Калининград. ПСО «ЗАПАД» в «Вконтакте».
81-летняя Антонина Мацюк накануне вышла из дома №24 по Трамвайному переулку и до на стоящего времени ее местонахождение не установлено.
Сообщается, что женщина страдает потерей памяти и может быть дезориентирована.
Телефон «горячей линии» поисково-спасательного отряда «Запад» - 8 (4012) 508-038.
ИСТОЧНИК KP.RU