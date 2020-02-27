В Калининграде решили не менять действующую систему выборов депутатов горсовета

27 Февр. 2020 2020-02-27T17:17:32+03:00

В частности, предлагалось сократить число депутатов до 25 и перейти к мажоритарной системе

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В Калининграде решили пока не менять существующую систему выборов депутатов горсовета путем внесения изменений в Устав города. б этом на заседании комиссии по местному самоуправлению сообщил председатель горсовета Андрей Кропоткин.

В частности, предлагалось сократить число депутатов до 25 (сейчас их 28) и перейти от смешанной к мажоритарной избирательной системе, то есть горожане смогли бы голосовать за конкретных кандидатов в своих округах. Такая схема была и в предыдущие годы, и лишь в нынешнем созыве половина депутатов избраны по партийным спискам.

Председатель горсовета Андрей Кропоткин предложил перенести принятие решение по данным вопросам на более поздний срок.

«До выборов в городской Совет ещё полтора года. Сейчас готовятся изменения в законы на федеральном уровне, и мы пока не знаем, какие изменения коснутся органов местного самоуправления. Поэтому я предлагаю принять все изменения в Устав города, за исключением этих пунктов, к обсуждению которых мы вернёмся через несколько месяцев», - сказал он.

ИСТОЧНИК KP.RU