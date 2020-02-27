В Гусеве заработал центр помощи семьям с детьми

27 Февр. 2020 2020-02-27T17:53:19+03:00

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В Гусеве на ул. Ломоносова, 27, заработал центр помощи семьям с детьми. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как сообщили в региональном министерстве образования, записаться на прием в центр можно на сайте единого регионального портала родительских знаний «Всегда рядом» и по телефону 8 (921) 854-67-28. Учреждение работает для всех семей, проживающих в Озерском, Нестеровском и Гусевском городских округах.

Сейчас такие центры помощи детям открыты также в Балтийске, Правдинске, Советске, Зеленоградске и Калининграде. В структурных подразделениях работают более 20 педагогов-психологов, учителей-логопедов и дефектологов.

За прошлый год специалистами учреждений была оказана 41 тысяча консультаций. За январь 2020 года – 742 консультаций.

«Особенность таких центров в том, что помощь в нем оказывается и в очном режиме, и дистанционно. Здесь работают психологи, логопеды и дефектологи. Средняя продолжительность встречи с родителями – около 45 минут, а для ребят, ожидающих мама и пап, оборудована обучающая комната», – сказала министр образования Калининградской области Светлана Тусенева.

ИСТОЧНИК KP.RU