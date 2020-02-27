Калининградец на протяжении месяца регулярно обворовывал своего соседа

27 Февр. 2020 2020-02-27T18:08:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Двое жителей Калининграда до этого случая дружили между собой. Будучи соседями по дому, частенько вместе выпивали. Но такие теплые отношения сохранялись ровно до тех пор, пока один из горожан не обнаружил, что с его банковской карты пропало 130 тысяч рублей, и обратился в полицию.

Вот тут-то и выяснилось, что ранее судимый 35-летний друг заявителя совсем ему и не друг, на самом деле. По ходу одного из застолий уголовник выведал, что его приятель на День рождения получил в подарок от сына крупную сумму денег. Подпоив собутыльника, калининградец украл у него «кредитку» и снял в банкомате сумму, для которой не нужен был ПИН-код. После чего вернул карточку на место. Такой трюк он проделывал в течение месяца, успев присвоить столько, что хватило на покупку цифровой техники. Впрочем, у вора аппаратура продержалась всего неделю – потом мужик ее элементарно пропил.

Теперь, как сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ, задержанному предстоит ответить за «кражу, совершенную с банковского счета». Соответствующая статья УК предусматривает для виновных лишение свободы на срок до 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU