Калининградец отправлял покупателям муку и камни вместо процессоров и видеокарт

27 Февр. 2020 2020-02-27T18:13:49+03:00

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Жителя Гусева будут судить за мошенничество при продаже товаров в интернете. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

Мужчина в течение пяти месяцев размещал в интернете объявления о продаже процессоров, видеокарт и квадракоптеров. Покупатели переводили ему деньги за «железо», однако когда вскрывали полученные посылки, находили там камни, муку, соль, воду, воду и даже неисправную магнитолу.

Всего таким образом он смог заработать более 190 тысяч рублей, обманув 12 человек, однако позже стал фигурантом уголовного дела по мошенничеству с причинением значительного ущерба.

Судебное заседание по уголовному делу назначено на 10 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU