Под Калининградом ревнивый велосипедист насмерть забил своего знакомого

27 Февр. 2020 2020-02-27T18:20:55+03:00

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Советский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Калининградской области возбудил в отношении 42-летнего жителя поселка Тушино Неманского района уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Все произошло 17 февраля, когда тушинец в поисках своей сожительницы приехал на велосипеде в поселок Кустово, где проживал общий знакомый гражданских супругов. Войдя к нему, велосипедист узрел в прихожей хорошо знакомые ему женские сапоги. И хотя их хозяйки в поле зрения не было, ревнивцу было достаточно и этого. Он так избил 57-летнего хозяина жилища руками и ногами, что тот спустя два дня умер в больнице от полученных травм.

- В настоящее время подозреваемый задержан, допрошен, дал признательные показания, которые подтвердил в ходе проверки на месте преступления, - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР Наталья Гацко. – В ближайшее время следствие изберет ему меру пресечения и предъявит обвинение. По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, выполняется комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU