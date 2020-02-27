Калининградка подала в суд на больницу, в которой дважды не могли диагностировать перелом ноги

27 Февр. 2020 2020-02-27T18:31:45+03:00

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Жительница Нестерова подала в суд на районную больницу, в которой ей дважды поставили неверный диагноз. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

В январе прошлого года женщина обратилась в больницу с жалобой на боль в ноге после падения. Ей поставили диагноз, назначили лекарства и дали рекомендации по самостоятельному лечению ушиба.

В марте горожанка уже не могла ходить, у нее постоянно повышалась температура, и она вновь была вынуждена обратиться в больницу. Но там вновь не смогли ей помочь. В апреле она обратилась в другую больницу, где у нее был обнаружен несросшийся перелом, а в дальнейшем проведена операция по замене сустава.

Как сообщает пресс-служба суда, экспертиза качества медицинской помощи выявила недостатки в оказании медицинских услуг при обращении женщины в Нестеровскую районную больницу. Моральный вред горожанка оценила в 1,2 млн рублей.

Судебное заседание назначено на 4 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU