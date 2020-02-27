На ул. Суворова в Калининграде сбили 11-летнего мальчика

27 Февр. 2020 2020-02-27T18:50:03+03:00

Пострадавший школьник с телесными повреждениями был госпитализирован

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В четверг днем на улице Суворова в Калининграде под колеса автомобиля попал 11-летний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло в 13:30. Водитель «Ауди» сбил 11-летнего школьника, который перебегал проезжую часть дороги вне пешеходного перехода.

«Водитель увидел выбежавшего ребенка и предпринял действия, чтобы минимизировать телесные повреждения малолетнему нарушителю – вывернул руль и съехал в придорожный кювет», - сообщили в полиции.

На место происшествия прибыл экипаж ГИБДД и скорая медицинская помощь. Пострадавший мальчик с телесными повреждениями был госпитализирован.

По факту ДТП проводится проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU