На ул. Суворова в Калининграде сбили 11-летнего мальчика
В четверг днем на улице Суворова в Калининграде под колеса автомобиля попал 11-летний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП произошло в 13:30. Водитель «Ауди» сбил 11-летнего школьника, который перебегал проезжую часть дороги вне пешеходного перехода.
«Водитель увидел выбежавшего ребенка и предпринял действия, чтобы минимизировать телесные повреждения малолетнему нарушителю – вывернул руль и съехал в придорожный кювет», - сообщили в полиции.
На место происшествия прибыл экипаж ГИБДД и скорая медицинская помощь. Пострадавший мальчик с телесными повреждениями был госпитализирован.
По факту ДТП проводится проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU