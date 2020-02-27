2020-02-27T19:16:17+03:00
Общество

Калининградца задержали за кражу четырех велосипедов

Полицейские устанавливают причастность мужчины к аналогичным преступлениям
Виктор Сергеев
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В Калининграде полицейские задержали подозреваемого в серии краж велосипедов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

21-летний горожанин проникал в подъезды многоквартирных домов и похищал велосипеды. По данным полиции, все кражи он совершал исключительно в состоянии алкогольного опьянения глубокой ночью и неподалеку от места проживания.

«К моменту задержания подозреваемый успел продать 3 велосипеда, ещё одно транспортное средство было изъято в ходе проведения обыска», - отметили в пресс-службе калининградской полиции.

По факту краж в отношении молодого человека возбуждены уголовные дела. Полицейские устанавливают причастность калининградца к аналогичным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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