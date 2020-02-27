Калининградца задержали за кражу четырех велосипедов
В Калининграде полицейские задержали подозреваемого в серии краж велосипедов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
21-летний горожанин проникал в подъезды многоквартирных домов и похищал велосипеды. По данным полиции, все кражи он совершал исключительно в состоянии алкогольного опьянения глубокой ночью и неподалеку от места проживания.
«К моменту задержания подозреваемый успел продать 3 велосипеда, ещё одно транспортное средство было изъято в ходе проведения обыска», - отметили в пресс-службе калининградской полиции.
По факту краж в отношении молодого человека возбуждены уголовные дела. Полицейские устанавливают причастность калининградца к аналогичным преступлениям.
ИСТОЧНИК KP.RU