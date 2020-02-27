Появилось видео наезда на 11-летнего школьника в Калининграде
В Калининграде Ауди сбила школьника.Мальчик перебегал дорогу вне пешеходного переходапресс-служба областного УМВД.
Калининградская Госавтоинспекция проводит проверку по факту наезда на ребенка, произошедшего сегодня, 27 февраля.
Как уже сообщалось, около 13:30 на улице Суворова в Калининграде автомобиль «Ауди» под управлением 33-летнего водителя сбил 11-летнего мальчика, перебегающего проезжую часть вне пешеходного перехода.
- Водитель увидел выбежавшего ребенка и предпринял действия, чтобы минимизировать телесные повреждения малолетнему нарушителю – вывернул руль и съехал в придорожный кювет, - сообщила начальник пресс-службы регионального УМВД РФ Светлана Поставничая. - На место происшествия прибыл экипаж ГИБДД и бригада «Скорой помощи». Пострадавший с телесными повреждениями был госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU