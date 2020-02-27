Появилось видео наезда на 11-летнего школьника в Калининграде

27 Февр. 2020 2020-02-27T19:32:09+03:00

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Калининградская Госавтоинспекция проводит проверку по факту наезда на ребенка, произошедшего сегодня, 27 февраля.

Как уже сообщалось, около 13:30 на улице Суворова в Калининграде автомобиль «Ауди» под управлением 33-летнего водителя сбил 11-летнего мальчика, перебегающего проезжую часть вне пешеходного перехода.

- Водитель увидел выбежавшего ребенка и предпринял действия, чтобы минимизировать телесные повреждения малолетнему нарушителю – вывернул руль и съехал в придорожный кювет, - сообщила начальник пресс-службы регионального УМВД РФ Светлана Поставничая. - На место происшествия прибыл экипаж ГИБДД и бригада «Скорой помощи». Пострадавший с телесными повреждениями был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU