В ТЦ «Спутник» в одном из магазинов горела одежда

28 Февр. 2020 2020-02-28T10:33:25+03:00

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В четверг днем в Калининграде в ТЦ «Спутник» произошел пожар в одном из магазинов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 12:45. В магазине на третьем этажа произошло возгорание одежды. Пожар был ликвидирован до прибытия сотрудников МЧС.

Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

ИСТОЧНИК KP.RU