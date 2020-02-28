В ТЦ «Спутник» в одном из магазинов горела одежда
Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки
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В четверг днем в Калининграде в ТЦ «Спутник» произошел пожар в одном из магазинов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 12:45. В магазине на третьем этажа произошло возгорание одежды. Пожар был ликвидирован до прибытия сотрудников МЧС.
Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.
ИСТОЧНИК KP.RU