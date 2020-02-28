На калининградку завели уголовное дело за «резиновую квартиру»

28 Февр. 2020 2020-02-28T10:54:53+03:00

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На жительницу Калининграда завели уголовное дело за фиктивную регистрацию иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

48-летняя женщина прописала в своей квартире десять гастарбайтеров. Однако в ходе осмотра жилища, полицейские не обнаружили там вещей «жильцов». Более того, иностранцев никогда не видели и соседи злоумышленницы.

Уголовное дело возбуждено по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ». Горожанке грозит до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU