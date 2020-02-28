На калининградку завели уголовное дело за «резиновую квартиру»
На жительницу Калининграда завели уголовное дело за фиктивную регистрацию иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
48-летняя женщина прописала в своей квартире десять гастарбайтеров. Однако в ходе осмотра жилища, полицейские не обнаружили там вещей «жильцов». Более того, иностранцев никогда не видели и соседи злоумышленницы.
Уголовное дело возбуждено по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ». Горожанке грозит до трех лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU