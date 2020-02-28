2020-02-28T11:01:32+03:00
Общество

В Калининграде в пятницу нет электричества в домах на 11-ти улицах

Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В пятницу, 28 февраля, в Калининграде в течение дня не будет электричества в домах на 11-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С 9 до 13 часов света не будет на ул. З. Космодемьянской 2-8, ул. К. Назаровой 6, 16 К-1, 17-19, 29, 31-33, 35-37, 39-45, 47-49, ул. Аллея Смелых 59;

До 18 часов электричество отключено на ул. Багратиона 49, 71, ул. Б. Хмельницкого 63а К-2, ул. Подп. Половца 2, ул. Эпроновская 2, 4, 21 К-2, ул. Багратиона 28, 58-64, ул. Новый вал 29-33, 32, 32б, 34, ул. Казанская 28, пер. Малый 23-27, ул. Краснооктябрьская 6-12 К-2.

Холодное водоснабжение до 14 часов приостановлено на ул. Ген.Озерова 47, ул. Барнаульская 6.

ИСТОЧНИК KP.RU

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