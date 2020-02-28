В Литве зафиксирован первый случай коронавируса
Опасные симптомы были выявлены у женщины, вернувшейся из Италии
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Первый случай коронавируса зафиксирован в Литве. Об этом сообщило информагенство Delfi. У вернувшейся из Италии 39-летней женщины выявили симптомы заболевания, после чего она была изолирована в больнице Шауляя. Как сообщается, пока болезнь протекает в легкой форме, пациентке оказывается вся необходимая медицинская помощь. Госпитализированы и трое членов ее семьи, хотя у них признаки заражения коронавирусом пока не обнаружили.
ИСТОЧНИК KP.RU