В Литве зафиксирован первый случай коронавируса

28 Февр. 2020 2020-02-28T11:28:19+03:00

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Первый случай коронавируса зафиксирован в Литве. Об этом сообщило информагенство Delfi. У вернувшейся из Италии 39-летней женщины выявили симптомы заболевания, после чего она была изолирована в больнице Шауляя. Как сообщается, пока болезнь протекает в легкой форме, пациентке оказывается вся необходимая медицинская помощь. Госпитализированы и трое членов ее семьи, хотя у них признаки заражения коронавирусом пока не обнаружили.

ИСТОЧНИК KP.RU